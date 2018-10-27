ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دورانت يقود وريورز للفوز على نيكس بدوري السلة الأمريكي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:04 ص
دورانت يقود وريورز للفوز على نيكس بدوري السلة الأمريكي
طباعة
وكالات
 
تألق كيفن دورانت بشكل ملحوظ في الربع الأخير، ليُكمل انتفاضة جولدن ستيت وريورز ويقوده للفوز (128-100) على نيويورك نيكس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الجمعة.

وحقق وريورز، بطل الدوري الأمريكي في آخر موسمين، فوزه الخامس في أول 6 مباريات في الموسم الجديد.

وسجل دورانت، 25 نقطة في الربع الأخير، من أصل 41 نقطة في المباراة بأكملها، لينهي وريورز اللقاء بتسجيل 42 نقطة مقابل 9 نقاط فقط لمنافسه نيكس.

وساهم ستيفن كوري، في الانتصار أيضًا، وأحرز 29 نقطة، كما سجل درايموند جرين، 18 نقطة، وكلاي طومسون 12 نقطة.

وخسر نيكس، في المقابل للمرة الخامسة على التوالي، بعدما فاز بالجولة الافتتاحية رغم واقع التعثر أمام فرق مرشحة للقب مثل جولدن ستيت، وبوسطن سيلتيكس، وميلووكي باكس.

وتصدر تيم هاردواي، قائمة مسجلي النقاط في نيويورك برصيد 24 نقطة، بينما أضاف زميله فرانك نتيليكينا 17 نقطة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
-
x
12:30
-
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 9:30:01 AM