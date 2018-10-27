دورانت يقود وريورز للفوز على نيكس بدوري السلة الأمريكي

تألق كيفن دورانت بشكل ملحوظ في الربع الأخير، ليُكمل انتفاضة جولدن ستيت وريورز ويقوده للفوز (128-100) على نيويورك نيكس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الجمعة.





وحقق وريورز، بطل الدوري الأمريكي في آخر موسمين، فوزه الخامس في أول 6 مباريات في الموسم الجديد.





وسجل دورانت، 25 نقطة في الربع الأخير، من أصل 41 نقطة في المباراة بأكملها، لينهي وريورز اللقاء بتسجيل 42 نقطة مقابل 9 نقاط فقط لمنافسه نيكس.





وساهم ستيفن كوري، في الانتصار أيضًا، وأحرز 29 نقطة، كما سجل درايموند جرين، 18 نقطة، وكلاي طومسون 12 نقطة.





وخسر نيكس، في المقابل للمرة الخامسة على التوالي، بعدما فاز بالجولة الافتتاحية رغم واقع التعثر أمام فرق مرشحة للقب مثل جولدن ستيت، وبوسطن سيلتيكس، وميلووكي باكس.





وتصدر تيم هاردواي، قائمة مسجلي النقاط في نيويورك برصيد 24 نقطة، بينما أضاف زميله فرانك نتيليكينا 17 نقطة.



