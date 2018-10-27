تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD 2018 المجانية المفتوحة

ننقل التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات، القناة المفتوحة بدون تشفير تنقل مباريات دوري الخليج العربي، وتنقل الدوري الامريكي مجانًا عبر التردد المفتوح للقناة.





وتقوم القناة بنقل الدوري الإماراتي الممتاز ودوري الدرجة الأولى، والعديد من الدوريات المختلفة بالإمارات، وتنقل أخبار الأندية والانتقالات الشتوية.





تردد قناة ابو ظبي الرياضية





التردد على قمر النايل سات 12226

معدل الترميز 27500

الاستقطاب العام: أفقي H