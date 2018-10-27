تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD 2018 المجانية المفتوحة
السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:59 ص
ننقل التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات، القناة المفتوحة بدون تشفير تنقل مباريات دوري الخليج العربي، وتنقل الدوري الامريكي مجانًا عبر التردد المفتوح للقناة.
وتقوم القناة بنقل الدوري الإماراتي الممتاز ودوري الدرجة الأولى، والعديد من الدوريات المختلفة بالإمارات، وتنقل أخبار الأندية والانتقالات الشتوية.
تردد قناة ابو ظبي الرياضية
التردد على قمر النايل سات 12226
معدل الترميز 27500
الاستقطاب العام: أفقي H
المزيد عن: قناه قناة ابو ظبي الرياضية قناة ابو ظبي تردد قناة ابو ظبي الرياضية تردد قناة ابو ظبي تردد قناة ابو ظبي الرياضية