ارتفاع عدد وفيات حريق شقة بالحوامدية إلى 3 أشخاص





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة.

ارتفع عدد المتوفين في حريق شقة سكنية بمركز الحوامدية إلى 3 أشخاص، وتبين أنهما طفلين "شقيقين"، ونجل عمهما.وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بمركز الحوامدية، وإنتقل رجال الحماية المدنية برئاسة العميد سامح درويش رئيس الحماية المدنية لمكان البلاغ، وصحبتهم سيارة إطفاء.وتمت السيطرة على الحريق بعد اصابة قاطنيها بحروق وتم نقلهم للمستشفي، وتبين تفحم محتويات الشقة بالكامل، وإصابة قاطنيها بحروق، وتم نقلهم للمستشفي، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء إندلاع النيران.