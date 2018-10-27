حالة الطقس اليوم في مصر السبت 27 أكتوبر وبيان من هيئة الأرصاد حول درجات الحرارة

ننشر الحالة العامة للطقس اليوم في مصر ليوم السبت 27 أكتوبر 2018 والحالة العامة للرياح بالمناطق الشمالية والجنوبية، حيث يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخر الليل، وتقل الرؤية في الشبورة المائية في فترة الصباح على منطقة الشمال وحتى الصعيد.





تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة بتلك المنطقة، وإليكم درجات الحرارة الصغرى والعظمى على محافظات مصر.





درجات الحرارة المتوقعة الصغرى والعظمى





القاهرة 18-27

الاسكندرية 18-26

وسط الدلتا 17-26

بلطيم 20-26

مطروح 19-25

السلوم 16-24

سيوة 17-28

بورسعيد 19-26

دمياط 20-26

العريش 18-26

رفح 17-25

الاسماعيلية 17-26

السويس 18-26

راس سدر 19-26

شرم الشيخ 23-30

الفيوم 18-27

بني سويف 18-27

المنيا 17-27

اسيوط 16-28

سوهاج 17-29

قنا 18-30

الاقصر 20-30

اسوان 21-31