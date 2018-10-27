ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم في مصر السبت 27 أكتوبر وبيان من هيئة الأرصاد حول درجات الحرارة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
حالة الطقس اليوم في مصر السبت 27 أكتوبر وبيان من هيئة الأرصاد حول درجات الحرارة
حالة الطقس اليوم
طباعة
 
ننشر الحالة العامة للطقس اليوم في مصر ليوم السبت 27 أكتوبر 2018 والحالة العامة للرياح بالمناطق الشمالية والجنوبية، حيث يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخر الليل، وتقل الرؤية في الشبورة المائية في فترة الصباح على منطقة الشمال وحتى الصعيد.

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة بتلك المنطقة، وإليكم درجات الحرارة الصغرى والعظمى على محافظات مصر.

درجات الحرارة المتوقعة الصغرى والعظمى

القاهرة 18-27
الاسكندرية 18-26
وسط الدلتا 17-26
بلطيم 20-26
مطروح 19-25
السلوم 16-24
سيوة 17-28
بورسعيد 19-26
دمياط 20-26
العريش 18-26
رفح 17-25
الاسماعيلية 17-26
السويس 18-26
راس سدر 19-26
شرم الشيخ 23-30
الفيوم 18-27
بني سويف 18-27
المنيا 17-27
اسيوط 16-28
سوهاج 17-29
قنا 18-30
الاقصر 20-30
اسوان 21-31
المزيد عن: درجات الحرارة في مصر حالة الطقس اليوم في مصر حالة الطقس الان حالة الطقس الطقس اليوم في مصر احوال الطقس ألماس أحمد أجهزة بث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
-
x
12:30
-
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 9:30:01 AM