بريزنتيشن تسعى لإذاعة نهائي إفريقيا لليد

تجري شركة بريزنتيشن سبورت الراعي الرسمي لناديي الأهلي والزمالك محاولات مكثفة، لإذاعة نهائي بطولة إفريقيا، للأندية أبطال الدوري لكرة اليد.





ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم غدا الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد والمقامة حاليا في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.





وتسعى شركة بريزنتيشن إلى الوصل لاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، لشراء حقوق بث اللقاء الهام والمرتقب للجماهير المصرية.





ومن المقرر أن تيم حسم المفاوضات بين شركة بريزنتيشن والاتحاد الإفريقي لكرة اليد خلال الساعات القليلة القادمة.



