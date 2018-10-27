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سعر الذهب اليوم في مصر Gold Price ومتوسط سعر الأوقية والجنيه الذهبي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:48 ص
سعر الذهب اليوم في مصر Gold Price ومتوسط سعر الأوقية والجنيه الذهبي
سعر الذهب في مصر
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نوضح السعر العام للذهب في مصر، ونرصد متوسط سعر عيار 21 وعيار 24 وسعر الأوقية الذهبية، وكذلك سعر جنيه الذهب بشكل عام، حيث سجل عيار 21 سعر 621.97 جنيه حتى الآن، ونتابع معكم السعر بشكل يومي، وسجل الذهب عيار 24 سعر 710.82 جنيه في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24 سجل 710.82 جنيه
عيار 22 سجل 651.82 جنيه
عيار 21 سجل 621.97 جنيه
عيار 18 سجل 533.11 جنيه
عيار 14 سجل 414.41 جنيه
عيار 10 سجل 296.41 جنيه

سعر جنيه الذهب في مصر

عيار 24 سجل 5678 جنيه
عيار 22 سجل 5206 جنيه
عيار 21 سجل 4968 جنيه
عيار 18 سجل 4258 جنيه
عيار 14 سجل 3310 جنيه
عيار 10 سجل 2367 جنيه

سعر أوقية الذهب لعيار 21 هي 19345 جنيه وعيار 24 سجل 22108 جنيه
سعر كيلو الذهب سجل 710819 جنيه لعيار 24، وسجل 621967 جنيه لعيار 21
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