مصرع شاب غرقا بمياه النيل بالبدرشين

لقي شاب مصرعه غرقا بمياه نهر النيل، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.



كان تلقى اللواء رضا العمده مدير مباحث الجيزة، إخطارا بورود بلاغا لمأمور مركز البدرشين بمصرع شاب غرقا بنهر النيل دائرة المركز.



وبالإنتقال والفحص تبين أنه كان يجلس على قارب، وإنزلق بمياه النيل، وتوفي متأثرا بإصابته، وتم انتشال الجثة وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.