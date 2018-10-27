ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصرع شاب غرقا بمياه النيل بالبدرشين

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:51 ص
مصرع شاب غرقا بمياه النيل بالبدرشين
جثة - أرشيفية
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
لقي شاب مصرعه غرقا بمياه نهر النيل، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمده مدير مباحث الجيزة، إخطارا بورود بلاغا لمأمور مركز البدرشين بمصرع شاب غرقا بنهر النيل دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه كان يجلس على قارب، وإنزلق بمياه النيل، وتوفي متأثرا بإصابته، وتم انتشال الجثة وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.
المزيد عن: نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
-
x
12:30
-
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 9:30:01 AM