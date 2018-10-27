ضاحي خلفان: قطر منبوذة في الساحات كلها بسبب فشل الحمدين

أشاد مدير قطاع الأمن فى إمارة دبى ضاحي خلفان بالكيفية التي يدير بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مختلف القضايا والمستجدات على الساحة العربية، ليؤكد أنه استطاع أن يفوت الفرصة على قطر وحاشية تنظيم الحمدين لأن ينالوا من مجهودات المملكة، معتبرا أن كلمة بن سلمان في مؤتمر الاستثمار "أفشل" ألاعيب الحمدين.

خلفان قال في سلسلة تدوينات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن قطر وتركيا يتضافران سويا من أجل إزعاج المملكة العربية السعودية، قائلا: "أرادت قطر أن تهيج تركيا على السعودية مقابل ملياراتها...لكن محمد بن سلمان في كلمته التى ألقاها فى مؤتمر الاستثمار أفشل بحكمته وسياسته لعبة الحمدين.مبروك".

وتابع: الحل الوحيد أن يستسلم حكام قطر لحقيقة ضآلة حجمهم وتأثيرهم، وأضاف قائلاً :"لو ايقنت قطر أنها لن تكون بحجم تأثير المملكة خليجيا وعربيا واسلاميا وعالميا وقرت وعرف الحمدين حجم بليدهم..لاستراحوا".

وأختتم:"تقف قطر في الساحات كلها منبوذة بحكم سياستها الفاشلة، كل من اردت قطر أن يتعامل معها يستعيذ بالله قبل ان يفكر في التعاطي معها...بسبب مكر الحمدين وسياستهما التعيسة".