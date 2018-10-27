شاهد.. التريلر الدعائي للفيلم التاريخي "Outlaw King" (فيديو)





عرض القائمون على فيلم الدراما والسيرة الذاتية Outlaw King التريلر الدعائي الثاني للفيلم.





ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم للمشاهدة على شبكة نيتفلكس يوم 9 نوفمبر المقبل.





تدور أحداث الفيلم حول قصة ديفيد دى جالوت الحقيقية وكيف استخدم الملك "الخارج عن القانون" الاسكتلندي العظيم فى القرن الرابع عشر روبرت بروس بمكر وشجاعة لهزيمة وصد الجيش الإنجليزي الأكثر احتلالاً والأفضل تجهيزاً.





الفيلم بطولة كريس باين، وآرون تايلور جونسون، وفلورنس بوج، وستيفن ديلان، وتوني كوران، واليستر ماكنزي، وجيمس كوزمو، وكالان مولفي وإخراج ديفيد ماكنزي، تأليف مارك بومبك، وبثشبع دوران، وديفيد هاروير، وجيمس ماكينيس.



