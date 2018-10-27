مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر اليوم 27-10-2018 بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن ليفربول تنتظره مواجهة صعبة في الجولة المقبلة أمام أرسنال.

مباراة ليفربول وكارديف يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية في الساعة 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





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يستضيف فريق ليفربول الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع ضيفه كارديف سيتي في الرابعة مساءا اليوم السبت 27-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

مقدمة عن المباراة:

يدخل ليفربول مباراة اليوم بحثا عن مواصلة صراع الصدارة في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 23 نقطة وهو نفس رصيد السيتي المتصدر، ويلعب الليفر مباراة ووهو منتشي بفوز غالي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام النجم الأحمر، برباعية نظيفة، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد سقوك نابولي في فخ التعادل أمام باريس سان جيرمان.

على الجانب الآخر سيدخل كارديف سيتي المباراة، ويحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 5 نقاط، في المراكز الأخيرة رفقة فولهام وهدرسفيلد ونيوكاسل، خاض الفريق الإنجليزي 9 مباريات، فاز في مباراة، وتعادل في إثنين وتلقى 7 هزائم، وسيدخلون هذه المباراة على أمل تحقيق الفوز او الخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة اليوم بين ليفربول وكارديف سيتي في الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 2.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل الليفر لمباراة اليوم أمام كارديف سيتي بحثا عن مواصلة مسيرة التألق في الفترة الأخيرة مع الريدز، وسيكون التشكيل كالتالي: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- شيردان شاكيري - جورجينيو فينالدوم – فابينيو- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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