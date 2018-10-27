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بوتشيتينيو: مازلنا نتعلم الكثير.. وهذا هو ردي على شائعات تدريب ريال مدريد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:10 ص
بوتشيتينيو: مازلنا نتعلم الكثير.. وهذا هو ردي على شائعات تدريب ريال مدريد
ماوريسيو بوتشيتينو
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عمر عبد العزيز
 

أشار ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى هناك أخبار جيدة عن نجم الفريق ديلي ألي، لكن يجب الحذر، لأن اللاعب اصيب مجددًا امام واتفورد، والآن يجب أن يزيد الحذر تجاهه، مشيرًا لسعادة الجميع لتدربه مع المجموعة اليوم، وأنه يتمنى أن يكون متاح لمباراة يوم الإثنين لكنه ليس متأكد من مشاركته.

 

وقال بوتشيتينيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي: "شائعات تدريبي لريال مدريد ؟ أنا في دولة مختلفة ولغتي [الانجليزية] ليست جيدة، ولا أتابع الاعلام ولا أملك حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكنك تغيير أي شيء، إنه امر طبيعي في عالم كرة القدم".

 

وحول ما الذي تعلمه بوتشيتينيو من نفسه في هذا الموسم ؟ أجاب: "إنه موسم مختلف، اعدكم أننا نعمل أكثر من المواسم السابقة، نقضي وقت أكثر في تحليل الفريق، نعمل بشكل قوي لتطوير كل لاعب، إنه عمل كبير لطاقم التدريب، لا يمكنك تحليل عملك من النتائج لكن من خلال التجربة

 

واستطرد بوتشيتينو قائلا: "إنه موسم كبير بالنسبة لنا للتعلم وما زلنا نتعلم الكثير".

 

المزيد عن: ماوريسيو بوتشيتينو ريال مدريد رياضة توتنهام اخبار الرياضة
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