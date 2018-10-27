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مدرب تشيلسي: تلقينا "هدف غبي" أمام باتي يوريسوف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:08 ص
مدرب تشيلسي: تلقينا هدف غبي أمام باتي يوريسوف
ساري
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عمر عبد العزيز
 

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، أنه كان بإمكان فريقه تقديم أداء أفضل في آخر 20 دقيقة (ضد باتي يوريسوف)، حيث كان الأمر يحتاج لتمرير الكرة والتحرك جيدًا، لكن لاعبيه منحوا للخصم مساحات، لذا استقبل هدف "غبي جدًا"، وهذا لم يعجبه أبدًا لأنه أمر خطير جدًا.

 

وقال ساري في تصريحات صحفية: "إن ارتكبنا نفس الأخطاء ضد فُرق كبيرة فسنكون في ورطة، مثلما حدث ضد ليفربول & مانشستر يونايتد، لذا علينا أن نتحكم بالمباريات بشكل أفضل -خاصةً عندما نكون متقدمين بالنتيجة".

 

وأتم في هذا السياق: "عادةً من يحقق اللقب هو الفريق الأقل إستقبالًا للأهداف -على الأقل في إيطاليا، على كل حال علينا أن نتحسن دفاعيًا".

 

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