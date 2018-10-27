ساري: لا نعاني من أزمة هجومية.. وهذه هي سلبية الفرق الإنجليزية

علق الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي، على عدم تسجيل مهاجمي البلوز للأهداف، مشيرًا لأن أوليفيه جيرو لم يسجل الأهداف ولكنه يعمل بجد للفريق ولمنتخبه في كأس العالم، وهو لاعب مفيدًا جدًا للفريق لذا هو ليس مشكلة بالمناسبة له.

وقال ساري في تصريحات صحفية: "موراتا سجل هدفين في آخر 5 مباريات له معنا، ولكنني أعتقد بأنهما قادران على تقديم شيء أفضل، الأمر الأهم هو اننا نواصل اللعب بهذا الأسلوب".

وواصل: "قبل شهر كنا قلقين من واقع أن لاعبي خط الوسط لم يسجلوا أهداف، ولكن في آخر 3 مباريات لاعبي خط الوسط سجلوا العديد من الأهداف، أعتقد بأننا إن واصلنا اللعب بهذا الأسلوب سيتمكن المهاجمين من التسجيل".

واستطرد ساري بالحديث عن التشكيلة ضد بيرنلي: "سنقوم بـ6-7 تغييرات يوم الأحد، صعب أن تلعب في مسابقة أوروبية في إنجلترا، الأمر ليس في الدوري الأوروبي فقط بل حتى عندما تشارك في دوري الأبطال، ليفربول لعبوا مباراتين ضدنا ثم ذهبوا لمواجهة نابولي، يونايتد لعبوا ضدنا في بريدج ثم واجهوا يوفنتوس".

وأتم تصريحاته بقوله: "علينا أن نلعب ضد بيرنلي بعد 65 ساعة فقط من مواجهة باتي، لذا أمر صعب جدًا لفريق إنجليزي أن ينافس في مسابقة أوروبية، أعتقد بأن مواجهة بيرنلي ستكون صعبة جدًا لأنني شاهدت الكثير من مبارياتهم في ملعبهم الموسم الماضي وأعرف بأن اللعب ضدهم صعب جدًا -خاصةً في ملعبهم".



