موعد مباراة يوفنتوس وإمبولي بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:02 صاحمد عصام
يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي، نظيره نادي إمبولي، اليوم السبت 27 أكتوبر في الساعة 6 مساءً علي ملعب كارلو كاستيلاني، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.
ويرغب يوفنتوس في الفوز بلقب بطولة الكالتشيو، والحفاظ عليه
من المواسم الماضية.
ومن المقرر أن يذاع لقاء يوفنتوس وإمبولي بالجولة العاشرة
في الدوري الإيطالي، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.
ولم ينجح نادي يوفنتوس في الفوز بالمباراة الماضية، حيث تعادل
أمام جنوى بنتيجة 1-1 علي ملعب اليوفي أرينا.
كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإيطالي
علي موقع الفجر الرياضي.
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