شاهد الان بث مباشر يوفنتوس كريستيانو رونالدو كورة لايف

في لقاء من العيار الثقيل يجمع يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، مع نظيره إمبولي في منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري الدرجة الاولى الإيطالي (الكالتشيو) في اللقاء الذي سيقام على ملعب كارلو كاستيلاني، مساء يوم السبت الموافق 27-10-2018، البث المباشر وا

لحي لمباراة يوفنتوس (كريستيانو رونالدو) وإمبولي بدون تقطيع.



ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني نابولي و6 نقاط عن انتر ميلان، حيث أن السيدة العجوز هي صاحب التتويج باللقب في آخر سبع سنوات.



ويعول المدرب ماسمليانو أليجري على قوته الضاربة المتمثلة في البرتغالي المتألق كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماندزوكيتش، لحسم الثلاث النقاط والاقتراب أكثر نحو اللقب الثامن على التوالي، فاليوفي سينتقل خارج قواعده لمواجهة إمبولي الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط، ويحاول أن يخطف الفوز الثاني له في بطولة الدوري هذا الموسم.



ولكل عشاق كرة القدم، يمكنكم متابعة مباراة يوفنتوس ضد إمبولي في تمام الساعة السادسة مساء (توقيت مصر)، 19:00 مساء (توقيت المملكة العربية السعودية)، 20:00 مساء (توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، 19:00 مساء بتوقيت الأردن وفلسطين وسوريا، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 4.



وكان يوفنتوس تعثر في آخر جولة عندما سقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام جنوى، وتعادل معه بهدف مقابل هدف، في حين خطف إمبولي نقطة ثمينة من ميدان فروسينوني بالتعادل المثير بثلاثة أهداف لمثلهما.

