هكذا عبرت إليسا عن حبها للشعب المصري (فيديو)
السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:34 صالفجر الفني
شاركت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها لقطات من حلقتها المرتقبة مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".
وعبرت، إليسا خلال الحلقة عن حبها للشعب المصرى، قائلةً: "الشعب المصرى غالي على قلبي".
كما حكت قصة مواجهتها وتغلبها على مرض السرطان.
ومن المنتظر أن تعرض الحلقة فى الأول والثانى من شهر نوفمبر المقبل على قناة "سي بي سي".
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