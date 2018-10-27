هكذا عبرت إليسا عن حبها للشعب المصري (فيديو)





شاركت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها لقطات من حلقتها المرتقبة مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".

وعبرت، إليسا خلال الحلقة عن حبها للشعب المصرى، قائلةً: "الشعب المصرى غالي على قلبي".

كما حكت قصة مواجهتها وتغلبها على مرض السرطان.

ومن المنتظر أن تعرض الحلقة فى الأول والثانى من شهر نوفمبر المقبل على قناة "سي بي سي".





