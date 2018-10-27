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هكذا عبرت إليسا عن حبها للشعب المصري (فيديو)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:34 ص
هكذا عبرت إليسا عن حبها للشعب المصري (فيديو)
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الفجر الفني
 


شاركت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها لقطات من حلقتها المرتقبة مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم". 

وعبرت، إليسا خلال الحلقة عن حبها للشعب المصرى، قائلةً: "الشعب المصرى غالي على قلبي".

كما حكت قصة مواجهتها وتغلبها على مرض السرطان.

ومن المنتظر أن تعرض الحلقة فى الأول والثانى من شهر نوفمبر المقبل على قناة "سي بي سي".


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