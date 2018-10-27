منافسة شرسة بين ناتالي بورتمان وليدي جاجا على الأوسكار





يرى بعض النقاد أن الممثلة العالمية الشهيرة، ناتالي بورتمان، المنافسة للنجمة العالمية ليدي جاجا في فئة الفنانات اللاتي سيترشحن للأوسكار هذا العام، وذلك بعد عرض فيلم "Vox Lux"، الذي تؤدي فيه دور مغنية شابة تنطلق شهرتها بعد ماضي أليم.





الفيلم تدور قصته حول ظروف استثنائية تصنع نجاحًا كبيرًا وغير متوقع لنجم موسيقى بوب.





ويشارك في بطولة الفيلم جود لو، وستايسي مارتن، ووليام دافو، وجينفر إيهيل، ومات سيرفاتتو، ودانييل لندن، وكريستوفر أبوت، ورافي كاسيدي وغيرهم.