أمل العوضي تتعرض لهجوم عنيف وانتقادات كثيرة بسبب فستانها القصير (صورة)

تعرّضت الإعلامية والممثلة الكويتية ​أمل العوضي​ لهجوم عنيف، بعد إنتشار فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بفستان قصير.





وظهرت العوضي في المقطع، وهي تستعرض إطلالتها. ولفتت الأنظار بتصميم فستانها الذي بدا وكأنه غير مبطن.





كما لاحظ المتابعون أنه يظهر مشبّكاً من الأمام، ويكشف جزءًا من جسمها. وفيما أبدت إعجابها بخيارها، تعرضت لانتقادات كثيرة.





واعتبر البعض أن العوضي تقلّد الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​، في إطلالتها.





يُذكر أن العوضي تشارك في مسلسل "هم نوايا"، من بطولة سعاد العبد الله، حسين المهدي، فاطمة الصفي، من تأليف نوف المضف، وإخراج عيسى ذياب.







