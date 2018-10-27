ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"حظك اليوم برج الثور السبت 27 أكتوبر2018"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:28 ص
حظك اليوم برج الثور السبت 27 أكتوبر2018
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الثور:
أنت تبدو لمن حولك كمُبّشِر متعصب؛ اكبح نفسك قليلاَ واقبل آراء وسلوك الآخرين. كذلك، لا تغضب بسهولة إذا قام الآخرون بأخطاء، فالإثارة الزائدة الآن ضارة بصحتك في جميع الأحوال، وأنت ذاتك أيضًا بحاجة إلى العواطف والتقدير. دع ضغوط الحياة اليومية خلفك، فالراحة سوف تعيد شحن مخزونك من الطاقة. 
المزيد عن: حظك اليوم برج الثور اليوم برج الثور الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
-
x
12:30
-
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 6:10:05 AM