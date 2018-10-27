التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد كارديف في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لخوض لقاء صعب ضد كارديف سيتي، والمقرر أن تقام المباراة اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، أما في الصدارة يتواجد فريق مانشستر سيتي بنفس عدد النقاط ولكن فارق الأهداف لصالحه، بينما يقع كارديف في المركز السابع عشر ومعه 5 نقاط.

ويحل كارديف سيتي ضيفًا على ليفربول حيث يستضيف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين وذلك مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 بتوقيت الإمارات.

ويتوقع أن يلعب ليفربول بالتشكيل التالي: "أليسون، روبرتسون، فان ديك، جو جوميز، أرنولد، فيانالدوم، هندرسون، شيردان شاكيري، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني".

بينما سيدخل كارديف اللقاء بالتشكيل التالي: "نيل إثيريدج، جو بينيت، سول بامبا، سين موريسون، برونو إكويل، جوش ميرفي، جو رالز، هاري آرتر، أرون جونارسون، فيكتور كاماراسا، بوبي ريد".

وستنقل مباراة ليفربول ضد كارديف في لقاء الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر البث المباشر والحي على قناة "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ويذاع لقاء ليفربول ضد كارديف سيتي عبر عدة قنوات أجنبية مفتوحة مثل فضائية "RMC Sport 1" الفرنسية بجانب فضائية "Sportklub 1 Croatia" الكرواتية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي.