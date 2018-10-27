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ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري ينجوان من موت محقق (فيديو)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:59 ص
ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري ينجوان من موت محقق (فيديو)
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قرر كابتن الطائرة "Qantas التي كانت تقل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، في اللحظات الأخيرة التراجع عن الهبوط والتحليق مرة أخرى بسبب تواجد طائرة أخرى على مدرج مطار سيدني أثناء عملية الهبوط.

وقال الطيار نايجل روسر ممازحا الركاب: "ستحصلون على فرصة أخرى لرؤية المنظر الرائع للميناء"، وهبطت الطائرة بأمان وسلام تام.

وكتب الصحفي، أوميد سكوبي، في وقت الكشف عن الحادثة: "لقد أفشلت طائرتنا هبوطها، ولكن كابتن الطائرة أوضح أن هناك طائرة أخرى على المدرج تسير ببطء شديد".

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