ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري ينجوان من موت محقق (فيديو)

قرر كابتن الطائرة "Qantas التي كانت تقل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل ، في اللحظات الأخيرة التراجع عن الهبوط والتحليق مرة أخرى بسبب تواجد طائرة أخرى على مدرج مطار سيدني أثناء عملية الهبوط.





وقال الطيار نايجل روسر ممازحا الركاب: "ستحصلون على فرصة أخرى لرؤية المنظر الرائع للميناء"، وهبطت الطائرة بأمان وسلام تام.





وكتب الصحفي، أوميد سكوبي، في وقت الكشف عن الحادثة: "لقد أفشلت طائرتنا هبوطها، ولكن كابتن الطائرة أوضح أن هناك طائرة أخرى على المدرج تسير ببطء شديد".