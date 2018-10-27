شاهد.. كواليس طريقة المتهم البشعة في "قتل طفليه" بميت سلسيل بالدقهلية





قال المستشار عمرو الشناوي، وكيل النيابة العامة، خلال محاكمة محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه، بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، الخميس الماضي، في الجلسة الثالثة لمحاكمته أمام محكمة جنايات المنصورة، إن المتهم اختار طريقة الموت لأبنائه المجني عليهما، التي لا يشعر فيها بثمة الألم أو الندم، فألقاهما في المياه، وفقا لما ردده المتهم في هذا الصدد بالتحقيقات.

وكشفت النيابة، خلال المحاكمة، الخميس الماضي، اعتراف المتهم خلال التحقيقات معه أمام نيابة فارسكور بمحافظة دمياط، عند سؤاله عن تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنه يوجد خلافات بينه وبين أبناء عمومته على أموال بسبب قطعة شراء قطعة أرض، فضلًا عن خلافات بينه وبين إحدى الساقطات التي يجمع بينها وبينه علاقة غير شرعية، فضلًا ن وجود خلافات بينه وبين أحد تجار المخدرات حال شراؤه بعد المواد المخدرة ولم يسدد ثمنها، وخلافات مع أحد الأشخاص في تجارة الأثار لم يقم المتهم بدفع ثمنها.





ونشرت "الفجر"، الخميس الماضي، القصة الكاملة لمحاكمة محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه، بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، في الجلسة الثالثة لمحاكمته أمام محكمة جنايات المنصورة.

وطالب خلال الجلسة وكيل النيابة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم بقتل أبنائه محمد وريان، وهي الإعدام شنقًا، ليتعلم أن العدل ليس ببعيد عن مرتكبى الجرائم، مؤكدا أن النيابة العامة تأكدت من قيامه بارتكاب الجريمة.

وأضاف أن المتهم محمود نظمي تمسك باعترافاته ثلاث مرات في أماكن مختلفة، وأمام المحكمة، بقتل طفليه تفصيليًا بما يتناسب مع شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعي، موضحًا أن أدلة ارتكاب الجريمة بالتفصيل التي تؤيد ارتكاب المتهم للجريمة عن وعي وشعور وإرادة.





وكشف وكيل النيابة عمرو الشناوي، عن خطاب مدون بخط يد المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد"، يؤكد اعترافه بارتكاب الواقعة وندمه على ما ارتكبه.





وفي نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه لجلسة 17 نوفمبر المقبل.





ووجهت نيابة شمال الدقهلية، في بداية القضية، للمتهم عدة اتهامات منها؛ القتل العمد لنجليه مع سبق الإصرار، وأنه بيّت النية وعقد العزم على التخلص منهما، حيث ادعى اختطافهما إلقائهما في مياه النيل بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، وجاء بأمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.







