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"حظك اليوم برج العقرب السبت 27 أكتوبر 2018"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:43 ص
حظك اليوم برج العقرب السبت 27 أكتوبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العقرب - 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج العقرب:
بما أنك تتواصل حاليًا بصورة جيدة مع من حولك، وتستطيع عرض خططك في جو من الإثارة، سوف يمكنك أيضًا اجتذاب تابعين متحمسين بسرعة. لا ترتاب فيهم بعد الآن وتقبل أية مساعدة يعرضونها عليك، وحاول أيضًا أن تكون منفتحًا تجاه أفكار الآخرين وربما تستطيع دمج هذه الأفكار في خططك الخاصة. سوف يدفعك هذا أكثر إلى الأمام. 
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