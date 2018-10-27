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بديل مودريتش.. ريال مدريد يستهدف ضم كانتي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:40 ص
بديل مودريتش.. ريال مدريد يستهدف ضم كانتي
مودريتش وكانتي
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منى شكري
 

بات الكرواتي الدولي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، لغزا كبيرا لدى جماهير السانتياجو برنابيو بعد انخفاض مستواه بشكل ملحوظ، ويتوقع أن تكون أيامه معدودة مع الملكي.

 

وكان الكرواتي مودريتش قريبًا من مغادرة ريال مدريد خلال الصيف الماضي والانتقال لصفوف إنتر ميلان، إلا أن إدارة الملكي رفضت العرض المقدم له وتمسكت ببقائه على أمل أن يعوض رحيل كريستيانو رونالدو.

 

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن مسؤولي الريال يبحثون عن البديل المناسب له ومن بين الأسماء المرشحة هو نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد مصممة على التعاقد مع كانتي الذي أبدى موافقة مبدئية على الرحيل للعب في الدوري الإسباني وبالتحديد الريال.

 

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