تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد بالبطولة العربية

يلتقي الفريق الأول بنادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم السبت والموافق 27 أكتوبر، وتأتي تلك المواجهة في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من من كأس زايد للأندية الأبطال.

وتقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية، اليوم السبت وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

وكان الزمالك قد تأهل لهذا الدور بعد أن تخطى عقبة القادسية الكويتي في دور الـ 32، حيثُ انتهت مباراة الذهاب في مصر بالتعادل السلبي بينما انتهت موقعة الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1 في الكويت.

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وحمدي النقاز

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد وفرجاني ساسي

خط الوسط الهجومي: إبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود عبد المنعم كهربا

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.