تونس تحتضن القمة المصرفية المغاربية يومي 7 و8 نوفمبر 2018

تنعقد الدورة الرابعة عشر للقمة المصرفية المغاربية يومي 7 و8 نوفمبر 2018 بتونس، حسب ما أورده موقع اتحاد المصارف المغاربية.





وتنعقد هذه الدورة تحت شعار "تطور النشاط المصرفي: التحديات والآفاق للمصارف المغاربية" بمشاركة ممثلين عن 5 بنوك مركزية (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) إضافة إلى 180 بنك ومؤسسة مالية و5 شركات نقدية.





وتناقش الدورة العديد من المحاور على غرار "رقمنة البنوك" و"دور البنوك في الاندماج المغاربي" و"مكافحة تبييض الأموال"، و"موقع التمويل الإسلامي في المشهد البنكي المغاربي".



