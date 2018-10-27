مجمع الوظيفة العمومية باتحاد الشغل يدين سياسات التهميش التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة تجاه المرفق العمومي

ادان مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل ما اعتبره سياسات اهمال وتهميش ممنهج اعتمدتها الحكومات المتعاقبة تجاه المرفق العمومي ولا سيما الصحة والتعليم وسائر الخدمات العمومية.





واعرب، في بيان اصدره الجمعة عقب اجتماع عقده اعضائه امس في اطار الاعداد لانجاح اضراب الوظيفة العمومية المقرر ليوم 22 نوفمبر 2018، عن تمسكه بالمرفق العمومي والمحافظة عليه وتطويره مطالبا بانقاذه حتى يلعب دوره كاملا لمصلحة الشعب التونسي.





وادان حملات التشويه التي تطال اعوان الوظيفة العمومية مشددا على الدور الطلائعي للعون العمومي منذ الاستقلال واستمرار المرفق العمومي في احلك الاوقات مشددا على حق اعوان الوظيفة العمومية في زيادات مجزية تعوض تدهور مقدرتهم الشرائية.



