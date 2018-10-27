7 مليون طن حجم نفايات الهدم والبناء في تونس وتوجه لرسكلتها سنة 2019

سينطلق العمل بداية من سنة 2019 بمنظومة التصرف المستديم في نفايات الهدم والبناء التي تقدر بـــ7 مليون طن (70 بالمائة من حجم النفايات الجملية) وذلك من خلال العمل على إحداث مشاريع للغرض من قبل المستثمرين في القطاع الخاص والراغبين في العمل في هذا المجال.





وأكد المنسق العام للبرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة، شكري نصيب، خلال ورشة عمل انتظمت الجمعة بالعاصمة ، حول تثمين نفايات الهدم و البناء، أن المدرسة الوطنية للمهندسين بالتعاون مع مراكز التحاليل الوطنية كانت قد أعدت دراسة حول تحديد مواد الهدم والبناء المرسكلة التي يمكن إعادة استعمالها وضبط مجالات استغلالها.





وأوضح أن هذا الحجم الهام من النفايات متواجد خاصة في تونس الكبرى و صفاقس و سوسة، مبرزا أن كلفة مثل هذه المشاريع الخاصة برسكلة هذا الصنف من النفايات، تراوح بين مليار و مليار ونصف.



