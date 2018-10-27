جمعيات في جربة تطلق مشروع "جربة الخضراء"

أطلقت جمعيات صيانة جزيرة جربة، والمهندسين، ومواطنة وحريات، ومنتدى جربة للتنمية المستديمة، وجربة للتضامن والتنمية، خلال ورشة انتظمت،أمس الجمعة، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بميدون، مشروع "جربة الخضراء" من أجل علامة للتنمية المستديمة للجزيرة، وفق ناصر بوعبيد عن جمعية صيانة جزيرة جربة.





واعتبر المصدر ذاته، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذا المشروع سيكون بمثابة عمل خبراتي لإنجاز دراسة تهم مجالات الثقافة البيئية، والموروث التاريخي للجزيرة، والحوكمة، والخدمات، والتهيئة العمرانية في جربة، وذلك بهدف بناء تصرف في المجال الجزري للاجيال المقبلة.





ومن جانبه، أوضح أن طه بوشداخ رئيس جمعية جربة للتضامن والتنمية، لمراسلة (وات)، أن انجاز الدراسة التي يرتكز عليها مشروع جربة الخضراء سيتم عن طريق خبراء وسيمكن من اعداد وثيقة مرجعية تمكن من إسناد العلامة المميزة للجزيرة، ويقع اعتمادها لدى الإدارات والجهات الرسمية لتطبيقها، ويلتزم كل من له انتاج بهذه الوثيقة حتى يحصل على العلامة المميزة ويضمن ترويجا لمنتوجاته، باعتباره يحترم التراث والبيئة والثقافة والعادات والتقاليد واقتصاد الجزيرة.





وأضاف أنه سيتم بذلك إسناد هذه العلامة المميزة الى كل المنتوجات السياحية، والثقافية، والبيئية، او الحرفية، بما يضمن لها تسويقا اكثر ويروّج للجزيرة، ويساهم في حماية ثقافتها وتراثها وموروثها وكل خصوصياتها، وفق تصوّره.





وحسب الخبير لدى وكالة التعاون الفني الألماني، علي عبعاب، فان الوكالة تمول وتدعم هذه المبادرة للمجتمع المدني من اجل إيجاد علامة مميزة لجزيرة جربة، حيث تم ايفاد خبير عن الوكالة للمساعدة على رسم تمش يتم اعتماده الى حين الحصول على هذه العلامة.





وأشار في تصريح لمراسلة (وات) الى أنه من المبرمج ان ينتهي هذا المشروع بعد 6 أشهر بصياغة اتفاق بين مختلف الأطراف الفاعلة في الجزيرة لاحترام علامة مميزة للتنمية المستدامة بها وتخضع لها كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.



