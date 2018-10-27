شركة النقل بالساحل تنطلق في استغلال خط جديد يربط المسعدين بسوسة

انطلقت شركة النقل بالساحل خلال الأسبوع الجاري في استغلال الخط رقم 28 الرابط بين مدينة المسعدين وسوسة المدينة، مرورا بالزاوية، وحي الرياض، وسوق الاحد، وفق ما أكدته، المكلفة بالاتصال بالشركة حنان بن جنات لمراسل (وات) بسوسة





‏ويؤمن هذا الخطّ، وفق نفس المصدر، 5 سفرات صباحيّة و6 سفرات مسائيّة أي بإجماليّ 11 سفرة يوميا، وبمعدّل حافلة كل ساعة و 15 دقيقة تقريبا.



