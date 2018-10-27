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شركة النقل بالساحل تنطلق في استغلال خط جديد يربط المسعدين بسوسة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:25 ص
شركة النقل بالساحل تنطلق في استغلال خط جديد يربط المسعدين بسوسة
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محمد وليد الجموسي
 
انطلقت شركة النقل بالساحل خلال الأسبوع الجاري في استغلال الخط رقم 28 الرابط بين مدينة المسعدين وسوسة المدينة، مرورا بالزاوية، وحي الرياض، وسوق الاحد، وفق ما أكدته،  المكلفة بالاتصال بالشركة حنان بن جنات لمراسل (وات) بسوسة

‏ويؤمن هذا الخطّ، وفق نفس المصدر، 5 سفرات صباحيّة و6 سفرات مسائيّة أي بإجماليّ 11 سفرة يوميا، وبمعدّل حافلة كل ساعة و 15 دقيقة تقريبا.

وذكرت ان الشركة التي توفر النقل العمومي بولايات سوسة والمنستير والمهدية، دعمت خلال السنة الجارية شبكة خطوطها المستغلة، ليصل عددها حاليا إلى327 خطا وذلك بعد احداث خطوط جديدة داخل الولايات الثلاث، إلى جانب تدعيم وإعادة استغلال جملة من الخطوط المتوفرة.  
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