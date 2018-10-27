كرة السلة : لجنة التاديب تتخذ جملة من القرارات التاديبية

اتخذت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة على اثر اجتماعها الدوري يوم الخميس جملة من القرارات التاديبية فيما يتعلق بعدد من المباريات:





/ تسليط عقوبة ب 8 مباريات وخطية مالية قدرها 3000 دينار على لاعب الملعب النابلي أنيس حديدان وذلك بعد الإطلاع على تقرير حكم مباراة النجم الساحلي/الملعب النابلي التي دارت بتاريخ 19 أكتوبر الجاري

/ توجيه توبيخ للمدير الفني للنجم الساحلي نبيل الحطاب بعد الإطلاع على تقرير حكم مباراة النجم الساحلي/ الملعب النابلي بتاريخ 19 أكتوبر الجاري