كرة السلة : لجنة التاديب تتخذ جملة من القرارات التاديبية
السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:24 صمحمد وليد الجموسي
اتخذت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة على اثر اجتماعها الدوري يوم الخميس جملة من القرارات التاديبية فيما يتعلق بعدد من المباريات:
/ تسليط عقوبة ب 8 مباريات وخطية مالية قدرها 3000 دينار على لاعب الملعب النابلي أنيس حديدان وذلك بعد الإطلاع على تقرير حكم مباراة النجم الساحلي/الملعب النابلي التي دارت بتاريخ 19 أكتوبر الجاري
/ توجيه توبيخ للمدير الفني للنجم الساحلي نبيل الحطاب بعد الإطلاع على تقرير حكم مباراة النجم الساحلي/ الملعب النابلي بتاريخ 19 أكتوبر الجاري
/ معاقبة مرافق جمعية الحمامات سمير الباصومي سنة كاملة و خطية مالية قدرها 5000 دينار وذلك بعد الإطلاع على تقرير حكم مباراة الملعب النابلي/ جمعية الحمامات (أواسط) التي دارت بتاريخ 21 أكتوبر الجاري