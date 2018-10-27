سجلت الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بولاية المنستير لسنة 2018، المنعقدة أمس الجمعة بمقر ولاية المنستير، المصادقة على مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2019 والمقدرة بـ 1 مليون و543 ألف دينار مقابل 1 مليون و517 ألف دينار لميزانية سنة 2018 أي بتطور بلغ 1 فاصل 7 في المائة.

وتقدر الموارد المقترحة في الجزء الأوّل من العنوان الأوّل من الميزانية، المتعلق بالمداخيل الجبائية الإعتيادية، بمجموع 400 ألف دينار وهي ذاتها خلال ميزانية 2018، في حين تم الترفيع في مجموع الموارد المقترحة في الجزء الثاني من العنوان الأول المتعلق بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية بنسبة 4 فاصل 6 في المائة، لتصل إلى 1 مليون و423 ألف دينار مقابل 1 مليون و360 ألف دينار خلال ميزانية سنة 2018، وفق ما ذكره النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة القطاعية القارة للتخطيط والمالية، لطفي النابلي، خلال استعراضه لتقرير اللّجنة.





وينتظر الترفيع في مداخيل الملك الجهوي الاعتيادية بنسبة 6 في المائة لترتفع إلى 265 ألف دينار مقابل 250 ألف دينار، وبنسبة 6 فاصل 7 في المائة في المداخيل المالية الاعتيادية لتصل حسب ما هو متوقع إلى 758 ألف دينار مقابل 710 ألف دينار خلال ميزانية 2018 ، أي أنّ جملة موارد العنوان الأوّل سترتفع بنسبة 4 فاصل 6 في المائة لتصل إلى 1 مليون و423 ألف دينار مقابل 1 مليون و360 ألف دينار.





وينتظر ارتفاع موارد الجزء الثالث من العنوان الثاني المتعلقة بالموارد الذاتية والمخصصة للتنمية بنسبة 1 فاصل 7 في المائة مقارنة بميزانية المجلس سنة 2018 لتمر من 1 مليون و517 ألف دينار إلى 1 مليون و543 ألف دينار.





وحسب مشروع ميزانية 2019 ينتظر تطور نفقات العنوان الأول المتعلقة بنفقات التصرف من تأجير عمومي ووسائل المصالح وتدخل عمومي بنسبة جملية تبلغ 3 فاصل 4 في المائة لترتفع إلى 1 مليون و298 ألف دينار مقابل 1 مليون و255 ألف دينار خلال ميزانية 2018.





وفي مشروع ميزانية 2019، فإنّ الموارد المقترحة بالنسبة إلى نفقات الجزء الثالث من العنوان الثاني المتعلق بالتنمية والاستثمار المباشر سجلت تراجعا بنسبة 6 فاصل 4 في المائة لتمر من 262 ألف دينار خلال ميزانية 2018 إلى 245 ألف دينار سنة 2019 ، حسب ذات المصدر.



