رئيس الحكومة يعلن من طبرقة عن احداث 23 هيكلا صحيا و19 قسما استعجاليا سنة 2019

قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان السنة القادمة ستشهد احداث 23 هيكلا صحيا و19 قسما استعجاليا ستنتفع منها كافة ولايات الجمهورية.





واشار في تصريح ل(وات) على هامش افتتاحه، المؤتمر الدولي الافريقي لأمراض القلب والشرايين بطبرقة، الى الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الصحية وانعكاساتها المالية وما تستوجبه من إجراءات تساهم في تحسين خدماتها وحوكمة ادارتها.





واوضح ان تونس تعمل على تطوير علاقاتها وخلق خطط هادفة مع بقية الدول الافريقية في ظل تحول تونس الى وجهة علاجية مستحبة للافارقة ومركزا للبحث والدراسات العلمية وذلك في اطار استراتيجية تعتمد الطاقات التونسية المشهود لها بالكفاءة.





واشار الى الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير اكبر قدر ممكن من ضمانات النجاح لهذه الاسترتيجية من خلال اقرار تسهيلات ادارية واحداث خطوط جوية مباشرة مع الدول الافريقية فضلا عن تنمية قدرات ومهارات الأطباء والتقنيين والحد من هجرة الادمغة من خلال معالجة الأسباب المحركة والدافعة لاختيار دول أخرى عوضا عن بلادهم.



