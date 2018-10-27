الكرة الطائرة : تاجيل مباراة الكاس الممتازة

قررت الجامعة التونسية للكرة الطائرة تاجيل موعد اجراء مباراة الكاس الممتازة لموسم 2017-2018 في صنفي الاكابر و الكبريات المقررة يوم الاحد 4 نوفمبر القادم الى موعد جديد .





و ستجرى مباراة الكاس الممتازة في صنف الكبريات التي ستجمع النادي النسائي بقرطاج بالنادي الصفاقسي يوم 20 او 21 نوفمبر 2018 .





و من جهة اخرى فان لقاء الكاس الممتازة في صنف الاكابر المقرر بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي تم تاجيله الى اجل غير مسمى.



