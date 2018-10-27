الكرة الطائرة : تاجيل مباراة الكاس الممتازة
السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:20 صمحمد وليد الجموسي
قررت الجامعة التونسية للكرة الطائرة تاجيل موعد اجراء مباراة الكاس الممتازة لموسم 2017-2018 في صنفي الاكابر و الكبريات المقررة يوم الاحد 4 نوفمبر القادم الى موعد جديد .
و ستجرى مباراة الكاس الممتازة في صنف الكبريات التي ستجمع النادي النسائي بقرطاج بالنادي الصفاقسي يوم 20 او 21 نوفمبر 2018 .
و من جهة اخرى فان لقاء الكاس الممتازة في صنف الاكابر المقرر بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي تم تاجيله الى اجل غير مسمى.
وتبعا لقرار التاجيل ستواصل بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة نشاطها يومي 3 و 4 نوفمبر باجراء الجولات المقررة سلفا .