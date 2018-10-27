مؤشر البورصة يتدحرج الى المنطقة الحمراء، بعد انتعاشة هشة خلال الاسبوع

لم تتواصل انتعاشة بورصة الأوراق المالية بتونس طويلا لهذا الاسبوع، من 19 الى 26 اكتوبر 2018، لينخفض المؤشر المرجعي "توننداكس"، بنسبة 2 بالمائة في حدود 94ر653 7 نقطة، حسب تحاليل الوسيط بالبورصة "الشركة التونسية للأوراق المالية".





وكان الأسبوع حافلا بالأخبار المالية، مع تواصل نشر مؤشرات أنشطة المؤسسات الخاصة بالثلاثية الثالثة من سنة 2018، غير أن المبادلات في السوق المالية بقيت ضعيفة ولم تتجاوز 5 ملايين دينار (م د).





وعاد قصب السبق، وفق الوسيط بالبورصة، الى الشركة التونسية لأسواق الجملة، ليسجل سهمها ارتفاعا ملحوظا بـ19بالمائة في حدود 540ر2 دينارا (د) فيما حققت معاملات بقيمة 2ر0 م د.





وارتفعت مبيعات الشركة التونسية لأسواق الجملة إلى حدود 30 سبتمبر 2018، بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 9 م د.





وحافظ سهم شركة "الكيمياء" على نسقه الايجابي متقدما بنسبة 16 بالمائة (500ر45 د ) مع حجم مبادلات في حدود 2ر0 م. وحققت مبادلات الشركة تطورا بـ33 بالمائة خلال الأسبوعين الماضيين. وقد تمكنت هذه المؤسسة العمومية من تجاوز خسائرها المتراكمة منذ بداية السنة (تراجع بـ2 بالمائة).





في المقابل، تقهقر سهم بنك تونس العربي الدولي بـ8 بالمائة بسعر 900ر129 د بسبب دفع الأرباح. وبلغت مبادلاتها 2ر2 م د. وحقّق أوّل بنك في السوق التونسية، معى موفى شهر سبتمبر 2018، تطورا في الناتج البنكي الصافي بـ18 بالمائة ليبلغ 597 م د.





وجاءت أسهم الخطوط التونسية ضمن أكبر الأسهم المتراجعة خلال هذا الأسبوع. فرغم تحقيقها حجم تداول 000 96 د إلا أنّ السهم تراجع بـ8 بالمائة ليتم تبادله بـ590ر0 د.



