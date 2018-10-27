قائمة محمد المامني تفوز في انتخابات الهيئة التسييرية للشبيبة الرياضية القيروانية ب 714 صوتا

فازت منذ قليل قائمة محمد المامني في انتخابات الهيئة التسييرية للشبيبة الرياضية القيروانية ب714 صوتا مقابل 671 صوتا لقائمة توفيق السبوعي و286 صوتا لقائمة توفيق الهرقام فيما تم الغاء 14 ورقة.





وأدلى منذ الساعة الواحدة ظهرا بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان الى حدود الساعة السابعة من مساء الجمعة، 1674 مقترعا بأصواتهم في انتخابات الهيئة التسييرية للشبيبة القيروانية التي ترشحت لها 3 قائمات فيما يبلغ عدد المنخرطين 1927 منخرطا.





ودارت الانتخابات التي اشرفت عليها اللجنة المستقلة للانتخابات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم في كنف الهدوء ووسط تعزيزات امنية مشددة. كما شهدت حضورا نسائيا لافتا وناخبين من كافة معتمديات ولاية القيروان.

يذكر ان الجلسة العامة للشبيبة القيروانية المنعقدة، أمس الجمعة، اقتصرت على عملية التصويت ولم يتم فيها تلاوة التقريرين الادبي والمالي.





يشار الى ان رئيس الشبيبة الرياضية القيروانية الجديد، محمد المامني، يبلغ من العمر 50 سنة وهو استاذ رياضة وتولى رئاسة النادي البلدي لالعاب القوى بالقيروان