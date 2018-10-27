بلدية جربة ميدون تتوج بالجائزة الأولى لمسابقة تحدي ميغارا الدولية

توّجت بلدية جربة ميدون (جنوب شرق تونس)، بالجائزة الأولى عن مشروع "ميدون كونكت"، وهو عبارة عن بوّابة رقمية تفاعلية بين المواطن والبلدية توفر كل ما يحتاجه متساكنو المجال الترابي لجربة ميدون من معلومات وخدمات وتتيح لهم تقديم أي مقترح أو شكاية في مجال العمل البلدي، ذلك ما تمّ الإعلان عنه، مساء الجمعة بالمرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، في اختتام تظاهرة "تحدي ميغارا 2018".





وآلت الجائزة الثانية لبلدية منزل جميل (شمال تونس)، عن طريق مشروع يهدف إلى تكريس المقاربة التشاركية بين المواطن والبلدية من خلال تطبيقة "النظافة الذكية". وتسمح هذه التطبيقة للمواطن بعملية الإبلاغ عن مسائل تهم النظافة أو الحفر في الطريق وتصويرها بالهاتف الجوال وإرسالها إلى البلدية لتتم معالجتها، وهي تمكنه من متابعة هذه المسألة عن بعد من خلال علامات ملونة تبين تقدم مسار الملف.

وحظيت بلدية تونس العاصمة بالجائزة الثالثة عن مشروع "الخلاص عن بعد للمعاليم البلدية"، وذلك عن طريق تطبيقة إلكترونية تساهم في تسهيل عملية الدفع للمواطن واجتناب التنقل والإكتظاط.





وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة "تحدي ميغارا الدولية لسنة 2018" حول "المدن الذكية، التي نظمتها الجمعية التونسية للإرشاد والتوجيه الجغرافي الرقمي بالشراكة مع وزارتي الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبلديتي المرسى وسيدي بوسعيد الى جانب منظمات وجمعيات إقليمية ودولية، واحتضنتها مدينة المرسى