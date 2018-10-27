دي خيا يحدد وجهته القادمة

أخبر الدولي الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدارة ناديه بالفريق الأنسب له لكي ينتقل إليه بعد انتهاء عقده، خلال الصيف المقبل.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دي خيا يطلب من مانشستر يونايتد بعد نهاية عقده، الانتقال الى يوفنتوس اللاعب يرى ان يوفنتوس هو الفريق المناسب له.



