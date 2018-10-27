دي خيا يحدد وجهته القادمة
السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:40 صعمر عبد العزيز
أخبر الدولي الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدارة ناديه بالفريق الأنسب له لكي ينتقل إليه بعد انتهاء عقده، خلال الصيف المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دي خيا يطلب من مانشستر يونايتد بعد نهاية عقده، الانتقال الى يوفنتوس اللاعب يرى ان يوفنتوس هو الفريق المناسب له.
ويمر الحارس الإسباني بفترة غير جيدة رفقة الشياطين الحمر، ومع تدهور أوضاع الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لم يعد اللاعب لديه رغبة في البقاء.