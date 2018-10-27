صلاح عبد الله: حزين بسبب هبوط مستوى محمد الشناوي

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بمستوى محمود جنش حارس مرمى الزمالك، كما أعرب عن حزنه لهبوط مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وقال عبد الله في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " جنش وصل لمرحلة رائعة واستحق الإنضمام للمنتخب وحزين لهبوط مستوى الشناوي".

واختتم: " عندما كنت ألعب كرة القدم كنت ألعب في مركز الظهير ثم بعد ذلك لعبت في خط الوسط وبعدها رأس حربة ومرة نمت في الشبكة لأني وقتها لم أنم لمدة يومين