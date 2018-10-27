فيجو عن رونالدو: ريال مدريد تخلى عن أحد أعظم نجوم الرياضة عبر التاريخ
السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:17 صعمر عبد العزيز
تحدث أسطورة الكرة البرتغالية لويس فيجو، على تأثير رحيل مواطنه كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.
وقال فيجو في تصريحات صحفية: "بيع كريستيانو رونالدو
جاء في مرحلة انتقالية في تاريخ ريال مدريد، فهو واحد من أهم نجوم كرة القدم عبر تاريخها،
بل ربما في تاريخ الرياضة بوجه عام".
وأتم: "رونالدو يضمن لك تسجيل العديد من الأهداف في
أوقات حاسمة، في كافة المسابقات الهامة".
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