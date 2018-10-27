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كورة ستار (مومو صلاح) بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يوتيوب لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي momo salah

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:55 ص
كورة ستار (مومو صلاح) بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يوتيوب لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي momo salah
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كورة ستار (مومو صلاح) بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يوتيوب لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي momo salah 

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن ليفربول تنتظره مواجهة صعبة في الجولة المقبلة أمام أرسنال.


كورة ستار (مومو صلاح) بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يوتيوب لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي momo salah 

يستضيف فريق ليفربول الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع ضيفه كارديف سيتي في الرابعة مساءا اليوم السبت 27-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

 

مقدمة عن مباراة ليفربول وكارديف سيتي:

 

يدخل ليفربول مباراة اليوم بحثا عن مواصلة صراع الصدارة في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 23 نقطة وهو نفس رصيد السيتي المتصدر، ويلعب الليفر مباراة  ووهو منتشي بفوز غالي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام النجم الأحمر، برباعية نظيفة، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد سقوك نابولي في فخ التعادل أمام باريس سان جيرمان.

 

 

على الجانب الآخر سيدخل كارديف سيتي المباراة، ويحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب، برصيد نقاط، في المراكز الأخيرة رفقة فولهام وهدرسفيلد ونيوكاسل، خاض الفريق الإنجليزي 9 مباريات، فاز في مباراة، وتعادل في إثنين وتلقى 7 هزائم، وسيدخلون هذه المباراة على أمل تحقيق الفوز او الخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير.

 

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة اليوم بين ليفربول وكارديف سيتي في الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 2.

 

ليفربول Vs كارديف سيتي.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : حفيظ دراجي .

 

موعد المباراة :

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

 

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل الليفر لمباراة اليوم أمام كارديف سيتي بحثا عن مواصلة مسيرة التألق في الفترة الأخيرة مع الريدز، وسيكون التشكيل كالتالي: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- شيردان شاكيري - جورجينيو فينالدوم فابينيو- ماني  - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

 

كورة ستار (مومو صلاح) بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي يوتيوب لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي momo salah 
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