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الهلال يحلم بكسر رقم النصر الصامد منذ 30 عاما

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:41 ص
الهلال يحلم بكسر رقم النصر الصامد منذ 30 عاما
الهلال السعودي
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عمر عبد العزيز
 

حرم فريق الفيحاء نظيره النصر من تكرار رقمه التاريخي الذي حققه في موسم 1989، حيث حقق الانتصار في 8 مباريات متتالية منذ انطلاق الموسم، وتعثر أمام النهضة في الجولة التاسعة.

 

وفاز النصر في 6 مباريات متتالية هذا الموسم، لكن الفيحاء حرمه من تحقيق الانتصار السابع على التوالي، عندما أجبره على التعادل 1-1 اليوم الجمعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويمتلك فريق الهلال فرصة كبيرة لكسر رقم النصر، بعد فشله في تكرار ذات الرقم، حيث يملك أزرق العاصمة 6 انتصارات متتالية ولديه مواجهة مؤجلة أمام الاتفاق.

 

وبرغم مرور 30 عاماً على تحقيق النصر لرقمه التاريخي إلا أنه ظل صامداً لفترة طويلة رغم تغير اختلاف نظام وطريقة الدوري من نسخة إلى أخرى، حيث يملك الاتحاد أفضل انطلاقة في دوري المحترفين في موسم 2015 بحقيقه الانتصار في 7 مباريات متتالية في انطلاق الدوري.

 

المزيد عن: لاتحاد رياضة الهلال السعودي الفيحاء الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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