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هبوط مستوى توتنهام قد يسهل انتقال نجمه إلى ريال مدريد!

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
هبوط مستوى توتنهام قد يسهل انتقال نجمه إلى ريال مدريد!
هاري كين
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عمر عبد العزيز
 

يعاني فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أنه بأول ثلاث جولات، خسر السبيرز من إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني ثم تعادل في الجولة الثالثة مع نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي.

 

وبحسب ما ذكرته تقارير إنجليزية، فإن سوء أداء توتنهام وعدم تصرفه بشكل جيد في مباريات دوري الأبطال، قد يدفع نجمه الإنجليزي هاري كين للرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

 

وحاول ريال مدريد التحرك والتعاقد مع هاري كين في صيف عام 2018، لكن نادي توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينيو رفض التفريط في هداف مونديال روسيا 2018.

 

وأبدى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد استعداده لدفع 200 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين، ليكون بديلًا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والذي يقترب من الرحيل عن النادي الملكي.

 

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