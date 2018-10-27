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مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي بث مباشر اليوم السبت 27-10-2018 بالدوري الإيطالي كورة أون لاين لايف بجودة HD بدون تقطيع

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:34 ص
مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي بث مباشر اليوم السبت 27-10-2018 بالدوري الإيطالي كورة أون لاين لايف بجودة HD بدون تقطيع
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يحل فريق يوفنتوس بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو ضيفا ثقيلا على إمبولي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

 

مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم وهو في قمة المسابقة برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد كان في أخر لقاءاته أمام جنوى، ويقدم الفريق مستوى مميز حيث يحتل صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط من 3 انتصارات أخرها الفوزعلى مانشستر يونايتد في معقله .

 

على الجانب الآخر، لا يعيش إيمبولي أعظم أوقاته منذ بداية الموسم، فحتى الآن يحتل الفريق المركز الثامن عشر أحد مراكز الهبوط الثلاثة برصيد 6 نقاطٍ فقط، كما أنه لم يُحقق إلا انتصار واحد فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم كان على كالياري في أغسطس الماضي.

 

التشكيل المتوقع:

من المنتظر أن يكون تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم على النحو التالي:فويتشيك تشيزني-أليكس ساندرو - المهدي بن عطية - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو-بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - فيدريكو بيرنارديسكي-كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة يوفنتوس وإمبولي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4

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