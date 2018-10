قصة حب جون لينون ويوكو أونو إلى شاشة السينما

ونشرت بوابة "Deadline Hollywood" أن المخرج، جان-مترك والي، المعروف بإخراجه لفيلم "نادي دالاس للمشترين"(Dallas Buyers Club, 2013)، ومسلسلي "أكاذيب كبيرة صغيرة" (Big Little Lies, 2017) و"أدوات حادة" (Sharp Objects, 2018)، سوف يقوم بإخراج الفيلم عن جون لينون ويوكو أونو، وستكون أونو نفسها إحدى منتجي الفيلم الذي لم تطلق عليه تسمية بعد.

ويكتب سيناريو الفيلم، أنطوني ماك كارتن، الذي سبق له كتابة سيناريوهات أفلام مميزة، ومنها الذي يروي جزءا من سيرة العالم الشهير، ستيفن هوكنغ "نظرية كل شيء" (The Theory of everything, 2014)، و"رابسودية بوهيمية" (Bohemian Rhapsody, 2018) عن حياة مغني الروك الراحل، فريدي ميركوري.





ونقلت البوابة عن منتج الفيلم، نايتن روس، قوله: "جميعا من عشاق البيتلز، وهذا المشروع يمثل تحقيقا لحلمنا الكبير، وما يعجبنا في السيناريو هو صدقه الشديد واقترابه من الحقيقة. فهناك الكثير من السيناريوهات لأفلام السير الذاتية مؤخرا، والتي يتضح فيها تأثير أسرة صناعة الفيلم على السيناريو، لكن الحال هنا ليس كذلك".