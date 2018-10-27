قصة حب جون لينون ويوكو أونو إلى شاشة السينما

شرعت شركة "Universal Pictures" في التفاوض حول نيل حقوق تصوير فيلم يجسد قصة العلاقة بين، جون لينون، مؤسس فريق "بيتلز" الأسطوري، وزوجته الفنانة والمغنية اليابانية، يوكو أونو.



