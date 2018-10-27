موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول بنادي الزمالك مباراة قوية ضد الاتحاد السكندري، مساء اليوم السبت والموافق 27 أكتوبر، وتأتي تلك المواجهة في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من من كأس زايد للأندية الأبطال.

وتقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية، اليوم السبت وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

وكان الزمالك قد تأهل لهذا الدور بعد أن تخطى عقبة القادسية الكويتي في دور الـ 32، حيثُ انتهت مباراة الذهاب في مصر بالتعادل السلبي بينما انتهت موقعة الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1 في الكويت.

وصعد الاتحاد السكندري لدور الـ 16 من البطولة العربية بعد أن تخطى عقبة الترجي التونسي بصعوبة حيثُ انتهت نتيجة الذهاب 1-1، بينما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في مباراة الإياب التي أقيمت في تونس.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية عبر البث المباشر والحي على "أبو ظبي الرياضية 2" بصوت المعلق عصام عبده.

ويمكنكم متابعينا الكرام متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.