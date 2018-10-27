عاجل| بعد "السيول ورياح شديدة وشبورة كثيفة".. بيان هام من "الأرصاد" ودرجات الحرارة اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار الخفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة.





وشهد عدد من المحافظات، خلال الـ48 ساعة الماضية، سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، وصلت في بعض المحافظات إلى أمطار غزيرة، حيث شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة، بعدما أعلنت هيئة الأرصاد عن تقلبات جوية.





وتجمعت مياه الأمطار في بعض المناطق بالمحافظة، نظرا لانسداد الشانيش غرب الإسكندرية، خرج إثرها المحافظ عبد العزيز قنصوة، معلنا رفع درجة الاستعداد وتوجيه سيارات الشفط إلى أماكن تجمع المياه، تشكلت إثرها غرفة عمليات لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية.





ولقي مواطن مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء تخطيه شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز غربى الإسكندرية، بسبب الأمطار، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بمصرع "أ.س.أ" 36 عاما، عامل، أثناء تخطيه مياه الأمطار ولامس أحد أعمدة الإنارة الحديدية فصعقه تيار الكهرباء.





وفي محافظة القليوبية، سقطت أمطار غزيرة حولت الشوارع إلى "برك طينية"، وخصوصًا فى القرى، ما أربك حركة المرور على الطرق، لانعدام الرؤية، وتكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، ما أعاق الحركة بشكل كبير. وبسبب سوء الأحوال الجوية، اضطرت شركة الكهرباء في القليوبية إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المناطق خوفًا من حدوث حرائق، ورفعت حالة الطوارئ القصوى فى المحافظة. فيما شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة وعلى فترات متقطعة، على مدار يوم كامل، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تزاد انخفاضها ليلا دون تساقط الثلوج، ورفعت المدينة درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات تحسبا لحدوث سيول.





وفي محافظة الغربية، سقطت أمطار غزيرة صاحبتها رياح متوسطة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى غرق الشوارع، وأعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المحافظة حالة الطوارئ، ودفعت بسيارات لكسح المياه من الشوارع والأنفاق.





وأعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ؛ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرقًا تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الأعطال بشكل مباشر.





كما شهدت قرى ومدن محافظة سوهاج وخصوصًا المتاخمة للمناطق الجبلية، سقوط أمطار خفيفة، تسببت في إعاقة حركة المرور على الطرق جزئيا، ورفعت الأجهزة التنفيذية في المحافظة درجة الاستعداد للقصوى، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول، وكلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة تطهير جميع مخرات السيول.





وفي الشرقية، شهدت بعض المدن سقوط أمطار غزيرة، أثرت على حركة المرور، والبيع والشراء في المحافظة، ما دفع السكان إلى الاحتماء في منازلهم، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ.





وفي البحيرة، قرر اللواء هشام عبدالغني آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد، بعدما شهدت سقوط أمطار غزيرة، نتج عنها تجمع كميات كبيرة من المياه في الشوارع أدت لإعاقة حركة المواطنين، وشدد على رفع تجمعات وتراكمات المياه الناجمة عن الموجة الجديدة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.





وانخفضت درجات الحرارة في أسيوط، وشهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة، دون أي تأثير على حركة المرور، وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ، تحسبا لسقوط أي أمطار غزيرة خصوصًا مع استمرار الغيوم في السماء.





وشهدت محافظة مطروح، هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق منها مدينة مرسى مطروح ومنطقة سيدي براني غرب مطروح، ومنطقة رأس الحكمة، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 18 27

وسط الدلتا 17 26

الإسكندرية 18 26

بلطيم 20 26

مطروح 19 25

السلوم 16 24

سيوة 17 28

بورسعيد 19 26

دمياط 20 26

العريش 18 26

رفح 17 25

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 26

رأس سدر 19 26

نخل 14 25

نويبع 20 26

طابا 14 26

كاترين 12 24

الطور 20 26

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 23 30

مرسى علم 24 30

الفيوم 18 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 27

أسيوط 16 28

سوهاج 17 29

قنا 18 30

الأقصر 20 30

أسوان 21 31

أبوسمبل 21 32

الوادي الجديد 19 30

شلاتين 24 31

أبو رماد 26 30

رأس حدربة 25 28

حلايب 26 29