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نيفين جامع تكشف عن تفاصيل مسابقة "مفتاح مشروعك" (فيديو)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:30 ص
نيفين جامع تكشف عن تفاصيل مسابقة مفتاح مشروعك (فيديو)
نيفين جامع
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أمنية فوزي
 
كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذ لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن تفاصيل مسابقة "مفتاح مشروعك"، موضحة أنه تم إطلاق المبادرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشارت "جامع"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، إلى أن الهدف من المبادرة هو استخراج أفضل الأفكار الموجودة عند الشباب.

وأضافت أن المبادرة تستهدف جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مراكز الشباب، لافتة إلى أن المبادرة ستساعد الشباب في مشروعاتهم، متابعة: "سنحتضن المشروعات وسندعمها بحد أقصى 100 ألف جنيه، وسنضمن نجاح المشروع".


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