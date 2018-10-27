مفاجاة.. اتحاد جدة يقترب من ضم حارس مصري دولي

يسعى مسؤولو اتحاد جدة للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل خلال الفترة الشتوية المقبلة من أجل تصحيح مسار الفريق الذي يعاني كثيرًا هذا الموسم ويمر بسلسلة نتائج سلبية في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتحاد يقترب من ضم حارس مصري دولي وذلك في ظل العلاقة الجيدة بين الأندية المصرية والسعودية.

ويرغب مسؤولو الاتحاد في تدعيم مركز حراسة المرمى في ظل انخفاض مستوى عساف القرني وإصابة فواز القرني وعدم وجود بديل مميز في قائمة النمور.

وأكدت الصحيفة السعودية وفقًا لمصادر خاصة، على أن المدرب سلافين بيليتش طلب من الإدارة مهلة لمدة شهر واحد لتحديد اللاعبين الذين يرغب في ضمهم خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، قد استقرت على رحيل بعض من المحترفين الأجانب المتواجدين في صفوف الفريق ولم يثبتوا نفسهم بشكل جيد.

ويمر فريق اتحاد جدة بفترة سيئة حيثُ يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين (خسر 5 وتعادل 2) ولم يفز النمور حتى الآن في الموسم الجديد وسجل اللاعبين 7 أهداف بينم دخل مرماهم 17 هدفًا.