أون لاين online بث مباشر لايف بث كول كورة مشاهدة مباراة الكلاسيكو مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد (yalla shoot) لايفHD

كريستيانو رونالدو بعد رحيله ليوفنتوس الإيطالي، ويقدم الريال موسما سيئا للغاية محليا وأوروبيا، حيث حقق الفريق فوزه الأول بعد أكثر من شهر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام فيكتوريا بلزن بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد النتائج السيئة الذي قدمها الفريق في المباريات السابقة.





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مقدمة عن المباراة برشلونة وريال مدريد : يدخل يفريق برشلونة مباراة اليوم وهو في حالة فنية مستقرة بعد الفوز على الإنتر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد واحتلال صدارة المجموعة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة، بعدما فاز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث وخسر لقاء وحيد، وسعاني برشلونة كثيرا بسبب غياب نجمه الأول النجم الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي والذي تعرض لإصابة قوية في مباراة إشبيلية الأخيرة بالدوري.

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سيكون عشاق الكرة في العالم على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب كامب نو أبوابه لاشتضافة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة الأحد 28 أكتوبر 2018، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.



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الفرصة الأخيرة لـ"لوبتيجي": ستكون مباراة الكلاسيكو بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب الإصباني لوبتيجي مع الملكي خاصة في ظل تراجع النتائج. موعد المباراة والقنوات الناقلة: تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية. beIN Sports HD3.



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على الجانب الأخر سيخوض ريال مدريد مباراة الكلاسيكو بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كورتوا الدفاع: راموس ، مارسيلو ، فاران ، فاسكيز الوسط: كروس ، كاسيميرو ، مودريتش الهجوم: بنزيما ، بيل ، اسينسيو

